Молдова ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса

01.04.2021 09:00

Власти Молдовы ввели чрезвычайное положение из-за обострения ситуации с коронавирусом. Оно будет действовать как минимум до 30 мая, сообщает "Укринформ".

Такое решение принял парламент на заседании 31 марта. "За" проголосовали 52 депутата.

С предложением ввести в стране ЧП накануне выступило правительство. ЧП в Молдове ввели на 60 дней - с 1 апреля до 30 мая 2021 года. Теперь правительство должно подготовить список ограничительных мер.

Режим чрезвычайного положения, в частности, предполагает, что в Молдове нельзя проводить никакие выборы. Кроме того, правительство при этом получает больше полномочий.