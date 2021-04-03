Байден и Зеленский впервые поговорили по телефону

03.04.2021 09:00

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский впервые со дня инаугурации американского лидера поговорили по телефону, передает LIGA.net.

Пресс-служба Белого Дома сообщила, что Байден в разговоре с Зеленским подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Отмечается, что президент США подчеркнул приверженность своей администрации активизации стратегического партнерства в поддержку плана Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, которые "обеспечат справедливость, безопасность и процветание народу Украины".

Также обсуждалась важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19 и укрепления демократии в регионе, сообщают в Белом доме.

Зеленский написал в Twitter, что был рад поговорить с Байденом и ценит поддержку США на разных уровнях.

"Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий. Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев", – добавил президент Украины.