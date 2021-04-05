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Песков заявил об отсутствии угрозы для Украины со стороны России
05.04.2021 16:00
Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА-Новости".
Пескова попросили прокомментировать информацию о том, что российские воинские части передвигаются по Ростовской области с заклеенными номерами.
"Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира... в том числе, конечно, не представляет угрозу для Украины. Но всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности", - сказал пресс-секретарь Путина.
Теги: Украина, Россия, угроза, Песков
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