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В России назвали следующую дату переговоров советников "нормандской четверки"
09.04.2021 08:00
Переговоры советников в «нормандском формате» состоятся 19 апреля. Об этом замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил в ходе пресс-конференции 8 апреля, пишет «Интерфакс».
«Посмотрим, в ближайшее время, думаю, будет какая-то инициатива. Следующие переговоры уже были инициированы, договорились на 19 апреля, у нас в "нормандском формате" инициированы переговоры. Посмотрим, как поменяется ситуация после этого обмена мнениями на нашем уровне», — сказал он.
Теги: дата, переговоры, советник, нормандский формат
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