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Британские журналисты сделали видеорепортаж из военного лагеря РФ у Воронежа (ВИДЕО)
Журналисты британского телеканала Sky News побывали в военном лагере РВ возле Воронежа и на железнодорожной станции Масловка, где разгружают эшелоны с военной техникой. Об этом сообщает Sky News, передает Корреспондент.net.
В сюжете сообщается, что армейские грузовики, которые видели журналисты, имеют коды Центрального военного округа РФ.
"Эшелоны, которые разгружаются в Масловке, направляются к соседнему полигону, ставшему большим военно-полевым лагерем", - говорится в сообщении.
Журналисты рассказали, что лагерь растянут примерно на полторы мили и упирается прямо в окрестности загородных дач. Местные жители рассказали журналистам, что застройка лагеря началась в конце марта.
Журналисты рассказали, что видели огромное количество военных грузовиков, ряды палаток и войска. На входе расположен знак с надписью: "Тяжело в учении, легко в бою".
Теги: Россия, Воронеж, войска, лагерь
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