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В Польше оценили эффективность прививок от COVID-19
Вакцинация против коронавируса в Польше дала 99% защиты от заражения после 5,5 млн привитых человек. Об этом сообщил в Twitter министр здравоохранения Адам Недзельский, передает LIGA.
По его словам, среди 5,5 млн вакцинированных 51 000 заразилась коронавирусом (0,9%), при этом половина из них заразилась в течение 14 дней после первой из двух доз вакцины.
"Проще говоря, это означает, что уровень защиты превышает 99%", – заявил Недзельский.
По данным правительства Польши, в стране используются вакцины от компаний Pfizer / BioNtech, Moderna и AstraZeneca / Oxford. Всего Польша законтрактовала около 100 млн доз вакцины от Astra Zeneca /Oxford, CureVac, Johnson & Johnson, Moderna и Pfizer / BioNTech.
По данным Our World in Data, на 10 апреля в Польше хотя бы одну дозу вакцины получили более 5,5 млн человек, полностью прошли вакцинацию двумя дозами – 2,1 млн.
Теги: Польша, вакцинация, эффективность, COVID-19
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