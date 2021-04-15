В военном лагере россиян под Воронежем произошел пожар (ВИДЕО)

15.04.2021 10:00

В военном палаточном городке в Богучаре (Воронежская область, РФ) случился пожар. Это всего в 45 км от украинско-российской границы. Об этом сообщают волонтеры InformNapalm.

Видео инцидента было опубликовано в "Тик-Токе". На кадрах видно, как пылает огромная палатка, которую, нецензурно выражаясь, безуспешно пытаются потушить люди в военной форме.

Предположительно пожар произошел во вторник, 13 апреля.