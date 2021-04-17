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Зеленский назвал дату следующей встречи советников "Нормандской четверки"
19 апреля состоится заседание советников лидеров "Нормандской четверки" для обсуждения так называемых кластеров – предложений Германии и Франции по реализации Минских соглашений. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в ходе брифинга по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель в Париже.
"Важно, что мы приближаемся к следующему заседанию N4. Считаю, что оно возможно. 19 числа этого месяца будет заседание советников лидеров "Нормандской четверки", будет обсуждаться ряд вопросов. Прежде всего будут обсуждаться кластеры – это то, о чем мы говорили несколько месяцев назад, что будут сделаны немецкой и французской стороной кластеры, с дополнениями Украины, рассматриваются также Россией. Все четыре страны подготовят дополнения к этим кластерам, с чем согласны, с чем – нет", – сказал Зеленский.
По его словам, документ будет представлять собой "пошаговое выполнение Минских соглашений".
Теги: встреча, советник, нормандская четверка, Зеленский
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