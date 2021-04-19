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Сегодня состоится встреча советников «нормандской четверки»
19.04.2021 13:00
Сегодня, 19 апреля, запланирована встреча советников лидеров «нормандской четверки», сообщает Укринформ.
Как запланировано, советники должны согласовать позиции относительно кластеров, которые были разработаны французской и немецкой сторонами, а Украина и Россия должны были представить свои дополнения.
Кластеры - это пошаговое выполнение Минских договоренностей.
Теги: Донбасс, встреча, советник, нормандская четверка
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