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В России объявили о завершении учений на границе с Украиной
22.04.2021 16:00
Войска Южного и Западного военных округов начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля, объявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Войска вернутся в места постоянной дислокации до 1 мая, сообщает РБК.
«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», — сказал Шойгу на совещании в Крыму.
Теги: Украина, Россия, войска, учения, отвод
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