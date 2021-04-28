В Госпогранслужбе рассказали об отводе войск РФ от границы Украины

28.04.2021 14:00

Россия начала частичный вывод войск с территории временно оккупированного Крыма. В то же время, отвод российского войска от восточной границы Украины в Воронежской области так и не наблюдается. Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

"После анонсированного заявления министра обороны РФ Шойгу о том, что с 23 апреля они начнут отвод войск, действительно, наша разведка наблюдает, что процесс этот частично начат... На данный момент мы видим этот процесс на территории временно оккупированного Крыма", - сообщил он.

Вместе с тем, по его словам, войска у восточных границ Украины Россия еще не отводит. В частности, остается скопление сил и техники противника в военных лагерях возле Воронежа и города Богучар в Воронежской области. Последний в нескольких десятках километров от границы с Украиной.

"Что касается тех полевых лагерей в Воронежской области, то мы никакого движения там пока не видим", - отметил глава ГПСУ.

Он сообщил, что пограничники продолжат следить за этими процессами.