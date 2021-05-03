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Великобритания может снять все коронавирусные ограничения уже летом
Великобритания медленно и осторожно выходит из карантина. Уже в начале лета здесь могут снять почти все ограничения. Об этом сообщает Sky News.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, сообщил изданию, что сейчас страна находится на "последнем этапе" борьбы с коронавирусом.
Это значит, что в стране будут отказываться от ограничений и уже к лету снимут почти все запреты. Однако в правительстве призывают к тому, что делать это нужно очень осторожно, чтоб не потерять достижения в борьбе с болезнью.
"К 21 июня почти все социальные ограничения будут сняты, так что осталось немного... Я действительно думаю, что нам просто нужно убедиться, что на последнем круге мы будем осторожны и не потеряем достигнутые успехи", - сказал он.
Следующее плановое ослабление ограничений в Великобритании намечено на 17 мая. С этой даты максимум шести людям или двум семьям будет разрешено встречаться в помещении. Также ряд предприятий сможет возобновить работу, в том числе пабы и рестораны в закрытых помещениях.
С 21 июня в стране планируется снять все оставшиеся "законные ограничения" на социальные контакты.
В то же время, жителей предупреждают, что некоторые правила продолжат действовать и дальше несмотря на то, что ограничения будут сняты. К ним относятся ношение масок и социальное дистанцирование.
Напомним, в Великобритании от коронавируса вакцинировали четверть взрослого населения обеими дозами. Одну дозу вакцины получили более 47 миллионов жителей.
По материалам: https://www.rbc.ua/
Теги: Великобритания, вирус, мир, вакцина, карантин
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