В Италии арестовали "добровольца", воевавшего за боевиков ОРДЛО

07.05.2021 08:00

В Италии правоохранители арестовали 28-летнего местного жителя, который участвовал в боевых действиях на востоке Украины на стороне сепаратистов, сообщает Корреспондент.net.

Отмечается, что подозреваемого из города Мессина в Сицилии задержали сотрудники Группы специальных операций итальянских карабинеров (ROS).

По данным следствия, он был завербован в Италии, воевал с 2014 года на Донбассе и входил в преступную группу, которая действовала в нескольких государствах.

О своей деятельности на Донбассе арестованный рассказывал в соцсетях друзьям, и некоторые из них спрашивали его совета относительно путей отправки на войну.

Расследование с 2019 года проводились в городах Мессина и Лоди (регион Ломбардия). Именно в этих городах в последнее время проживала семья задержанного.

Сейчас ROS расследует деятельность организованной группы, которая действует между Италией и Украиной, вербует и финансирует наемников для рядов пророссийских боевиков на Донбассе.

Проводятся обыски, чтобы определить роль каких-либо посредников, которые способствовали и поддерживали, в том числе финансово, деятельность наемников на Донбассе.