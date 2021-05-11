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11 человек погибли при стрельбе в одной из школ Казани
11.05.2021 12:00
Жертвами стрельбы в казанской школе стали 11 человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Погибли 11 человек, еще более 20 обратились за помощью к медикам. У некоторых огнестрельные ранения, у других - обострения хронических заболеваний на фоне сильного стресса", - сказал источник.
По предварительным данным 17-летний подросток с сообщником пронесли оружие в школу №175 в Казани и открыли стрельбу.
Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из стрелявших и обезвредили второго, спрятавшегося в одном из классов на четвертом этаже.
Теги: Россия, Казань, школа, стрельба
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