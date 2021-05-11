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В Воронежской области попал в ДТП автобус Москва-Донецк

11.05.2021 16:00
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В Воронежской области попал в ДТП автобус Москва-Донецк

Следовавший из Москвы в Донецк автобус съехал в кювет из-за скользкой обочины и сильного ветра в Воронежской области. Об этом сегодня, 11 мая, сообщает управление российского МВД по региону.
Авария произошла на 561-м километре автодороги М-4 «Дон» в Каширском районе.
По предварительной информации, 57-летний водитель выехал на скользкую обочину, из-за сильного бокового порыва ветра не справился с управлением и допустил съезд в кювет.
Всего в транспортном средстве находились 44 пассажира, включая троих детей. Никто не пострадал.
Часть пассажиров были отправлены по маршруту на попутном транспорте. Оставшиеся ждут следующий автобус в ближайшем кафе.



Теги: Донецк, Москва, автобус, ДТП
 
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