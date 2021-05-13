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Турция отменила ПЦР-тесты для туристов из Украины
С 15 мая пассажирам, которые летят из Украины в Турцию, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестирования на коронавирус COVID-19. Такое решение приняло правительство Турции, сообщает Министерство культуры и информационной политики в четверг, 13 мая.
"Декларация о намерениях, которая в начале мая была подписана между Украиной и Турцией, – дает первые результаты. Мир уже не будет таким, как раньше. Однако, если мы можем, следуя безопасности норм, хотя бы частично возвращаться к привычным когда реалий – этим стоит пользоваться", – прокомментировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Согласно с турецким сообщением авиаперсоналу (NOTAM) по рейсам в Турцию решение вступит в силу 15 мая 2021 в 00:00 по киевскому времени.
Отмена ПЦР-тестирования также касается для пассажиров из Китая, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга и Эстонии.
Теги: Турция, туризм, тест, COVID-19
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