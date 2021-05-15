Россия опубликовала список "недружественных стран"

15.05.2021 15:00

Правительство Российской Федерации утвердило список "недружественных стран", которым будет запрещено нанимать граждан РФ для работы в посольствах. В список попали Соединенные Штаты и Чехия. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ.

Согласно документу, Чехия может заключать трудовые договоры только с 19 физическими лицами в России, а Соединенные Штаты - ни с кем.