В Латвии заочно приговорили к 2,5 годам тюрьмы Черного Ленина

18.05.2021 08:00

В Латвии суд заочно приговорил наемника РФ, воевавшего против Украины на Донбассе, Бенеса Айо по прозвищу Черный Ленин к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Айо был признан виновным в преступлениях, предусмотренных статьями 81, 82 и 83, а именно: призыв к насильственному свержению власти, призыв к ликвидации государственной независимости и призыв к подрыву территориальной целостности Латвии.

Согласно данным следствия, Бенес Айо принимал активное участие в боевых действиях на востоке Украины.

С 2020 года Айо находится на территории РФ.