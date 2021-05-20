В Молдове перешли к массовой вакцинации населения от коронавируса

20.05.2021 14:00

Молдова с 19 мая перешла к третьему этапу иммунизации населения от коронавируса - вакцинировать будут всех желающих в возрасте от 18 лет. Об этом объявили на пресс-конференции министерства здравоохранения, труда и соцзащиты, сообщает Newsmaker.

При этом госсекретарь министерства здравоохранения Денис Чернель отметил, что в приоритете должны оставаться уязвимые слои населения - люди старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями и другие группы, которые подпадают под второй этап иммунизации. Им, как и раньше, будут звонить и приглашать на вакцинацию.

Чернель также подчеркнул, что заболеваемость на коронавирус существенно снизилась.

"Хочу отметить, что в последние недели у нас продолжает снижаться число подтвержденных случаев. Заболеваемость снизилась примерно на 20%. Сейчас госпитализировано около 1000 человек из-за коронавируса. Два месяца назад эта цифра была в 4 раз выше", - сказал он.

К утру 19 мая в Молдове использовали более 253 тысяч доз вакцины от коронавируса. Более 34 000 человек уже получили обе дозы препаратов.

Сегодня в Молдове доступны такие вакцины: шведско-британская AstraZeneca, китайские Sinopharm и SinoVac. Российская вакцина "Спутник V" осталась только для тех, кто сделал первую прививку и ждет вторую.