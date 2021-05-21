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В ЕС появился новый "лидер" по заболеваемости Covid-19

21.05.2021 17:00
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В ЕС появился новый "лидер" по заболеваемости Covid-19

Швеция оказалась на первом месте среди стран ЕС по показателю заболеваемости на коронавирус относительно количества населения, сообщает "Европейская правда".
Об этом свидетельствуют обновленные данные Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний от 20 мая.
Стоит отметить, что это произошло не из-за нарастания эпидемии в самой Швеции, а более стремительного улучшения ситуации в ряде других стран, которые были лидерами в списке в предыдущие месяцы. В Швеции пик весенней волны эпидемии прошел в середине апреля и с тех пор ежедневный прирост заражений постепенно спадает.
За Швецией с показателем заболеваемости 577.38 на 100 000 населения за последние 14 дней, на втором месте - Литва (562.83), за которой следуют Кипр (521.84), Нидерланды (483.09) и Латвия (431.31). Для остальных стран показатель заболеваемости меньше 300.
Самая лучшая ситуация - в Финляндии, Португалии, Румынии, а также на Мальте и в Исландии, где показатели меньше 100 на 100 000 населения.


 
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