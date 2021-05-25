Украина прекращает авиасообщение с Беларусью

25.05.2021 13:00

Кабмин принял решение о прекращении авиасообщения с Беларусью, сообщил во вторник, 25 мая, премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

"С 00 ч. 00 мин 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Только что на внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП Украэрорух принять для этого необходимые меры", - написал он.

Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси.

Госпогранслужба также получила поручение прекратить оформления пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.

"Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров", - добавил Шмыгаль.