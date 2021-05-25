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Украина прекращает авиасообщение с Беларусью
Кабмин принял решение о прекращении авиасообщения с Беларусью, сообщил во вторник, 25 мая, премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале.
"С 00 ч. 00 мин 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Только что на внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП Украэрорух принять для этого необходимые меры", - написал он.
Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси.
Госпогранслужба также получила поручение прекратить оформления пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.
"Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров", - добавил Шмыгаль.
Теги: Украина, Беларусь, авиасообщение
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