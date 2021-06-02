Турция возвращает обязательные ПЦР-тесты для туристов из Украины

02.06.2021 13:00

Власти Турции возвращают обязательное прохождение ПЦР-тестов для пассажиров из Украины. Соответствующее уточнение на своей странице в Facebook сделало посольство Украины в Турции.

"По уточнениям, полученным от МВД Турции, для лиц, прибывающих в Турцию с территории Украины, указанные правила будут применяться с 4 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

Во вторник профильное издание Avianews сообщило, что ночью 31 мая турецкие власти распространили соответствующую информацию в сообщении для летного состава NOTAM №A2932/21.

Пассажир должен иметь ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до пересечения границы, или отрицательный результат экспресс-теста на антиген, сделанный не более чем за 48 часов до въезда.

Анализы на коронавирус могут не сдавать те пассажиры, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 и имеют соответствующий официальный документ. С момента получения последней дозы вакцины должно пройти не менее 14 дней. Также вместо теста можно предоставить справку о том, что человек переболел COVID-19 в последние шесть месяцев.

Для въезда в Турцию также обязательно наличие страхового полиса на COVID-19 и заполнение электронной формы на сайте Министерства здравоохранения Турции: https://register.health.gov.tr/#

Электронную форму необходимо заполнить за 72 часа до прибытия. Заполненную форму необходимо распечатать или сохранить на смартфон или другой девайс для предъявления представителю авиакомпании перед посадкой на рейс.

Требование о ПЦР-тестах для украинцев было отменено всего лишь 15 мая. Новые правила будут действовать до 30 июня включительно, но текущая ситуация показала, что власти Турции могут менять их в любое время.