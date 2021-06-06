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"Следователи" из "ЛНР" выехали в Минск для допроса Протасевича
06.06.2021 13:00
Так называемые "следователи прокуратуры" террористической организации "Луганская народная республика" выехали, чтобы допросить задержанного в Минске основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом говорится в сообщении издания TUT.BY.
Telegram-канал "Военный обозреватель" опубликовал фото "следователей", выехавших в Минск — это официальный представитель "прокуратуры" Инна Семенова и сотрудник "МВД" Алексей Селиванов.
По информации высокопоставленного источника в "народной милиции ЛНР", в случае экстрадиции Роману Протасевичу за "преступления против человечности" грозит расстрел.
Теги: Минск, прокуратура, допрос, следователь, ЛНР
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