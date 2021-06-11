Израиль первым в мире запретил продажу натурального меха

11.06.2021 15:00

Министр защиты окружающей среды Израиля Гила Гамлиэль 9 июня подписала постановление о запрете продажи натурального меха. Страна первой в мире пошла на такой шаг, сообщает Громадське Телевидение.

Запрет, о котором объявляли еще в октябре 2020-го, вступает в силу через полгода — то есть в декабре 2021 года. Он будет касаться продажи и покупки натурального меха для производства одежды. Такое решение поддерживают 86% израильтян.

Как объяснила Гамлиэль, производство меха «приводит к неописуемой жестокости и страданиям» и «является причиной смерти сотен миллионов животных в мире». Использование меха для производства одежды она назвала «аморальным и точно ненужным».

В то же время запрет не будет распространяться на случаи, связанные с «научными исследованиями, образованием, религиозными целями либо традиционными обрядами».