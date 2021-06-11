Польша начала вакцинировать заробитчан на границе с Украиной

11.06.2021 16:00

В Польше недалеко от четырех пунктов пропуска на польско-украинской границе с 10 июня началась акция по вакцинации граждан Украины и других иностранцев из-за пределов ЕС, которые едут на работу в РП, передает Укринформ.

Об этом сообщили в медицинском центре "Медик" из Жешува, который организует акцию добровольного прививки украинский сразу после пересечения границы.

В трех пунктах пропуска ("Медика-Шегини", "Гребенное-Рава-Русская", "Дорогуск-Ягодин") эти временные пункты развернуты в непосредственной близости от украино-польской границы. В пункте пропуска "Корчева-Краковец" вакцинироваться можно будет в мобильном пункте прививок, развернутом в пункте обслуживании пассажиров "Замехув" (MOP Zamiechow), примерно в 30 км. от границы.

Временные пункты тестирования против COVID-19 и вакцинации будут круглосуточными.

Кроме граждан Украины, которые будут иметь при себе подтверждающие документы о следовании на работу в Польшу (разрешение на работу, заявление работодателя о намерении трудоустроить иностранца), в таких пунктах будут вакцинировать также студентов, обучающихся в Польше.

Общая процедура тестирования и дальнейшей вакцинации (вакцина является бесплатной) в таком пункте стоит иностранцу 130 злотых (около 1 тыс. гривень).