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Шмыгаль заявил о соответствии Украины критериям зеленой зоны ЕС
14.06.2021 17:00
Украина попала в зеленую зону Евросоюза после падения показателя заболеваемости коронавирусом до необходимых критериев. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании в Офисе президента в понедельник, 14 июня.
"В соответствии с критериями Европейского союза Украина отныне вошла в зеленую зону. Имеем показатель 74,71 случая на 100 тысяч населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 тысяч населения", - сказал премьер.
Теги: Украина, карантин, Евросоюз, зона
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