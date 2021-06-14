Шмыгаль заявил о соответствии Украины критериям зеленой зоны ЕС

14.06.2021 17:00

Украина попала в зеленую зону Евросоюза после падения показателя заболеваемости коронавирусом до необходимых критериев. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании в Офисе президента в понедельник, 14 июня.

"В соответствии с критериями Европейского союза Украина отныне вошла в зеленую зону. Имеем показатель 74,71 случая на 100 тысяч населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 тысяч населения", - сказал премьер.