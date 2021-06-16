Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Встреча Байдена и Путина: онлайн-трансляция (ВИДЕО)

16.06.2021 14:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Встреча Байдена и Путина: онлайн-трансляция (ВИДЕО)

В Женеве началась встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Байден и Путин пожали друг другу руки и отправились на переговоры в библиотеку виллы Ла Гранж.
Подписания документов по итогам не планируется как и совместной пресс-конференции. Каждый из президентов отдельно сделает заявление для прессы.



Теги: Путин, трансляция, Женева, Джо Байден
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх