Россия вышла в лидеры по распространению COVID-19 в Европе

17.06.2021 09:00

За минувшие сутки в мире диагностировали более 396 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Бразилии, Индии и Колумбии. В Европе по распространению коронавируса лидируют Россия, Великобритания и Испания, сообщает УП.

Украина среди стран мира занимает 48 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 8 позицию.