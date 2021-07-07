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ПАСЕ приняла украинскую резолюцию о Крыме и ОРДЛО
Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию, которая осуждает продолжающуюся оккупацию Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также военные преступления российской власти, ее вооруженных сил и наемников на временно оккупированных украинских территориях. Об этом сообщил в Facebook глава делегации Украины, "слуга народа" Никита Потураев.
По его словам, это произошло "несмотря на яростное сопротивление российской делегации и делегаций стран, которые находятся под влиянием России".
Резолюция также осуждает попытки России, вопреки международному праву, заблокировать Керченский пролив и Азовское море.
"Надо отметить мощную и единодушную поддержку украинской резолюции делегациями всех стран Запада, но также и многих других стран, которые последовательно поддерживают Украину.
Несмотря на откровенный шантаж России, которая угрожала в случае поддержки украинской резолюции выйти из состава ПА ОБСЕ, делегации стран-сторонников Украины, так же, как и руководство Парламентской ассамблеи, проявили стойкость и единство", - заявил Потураев.
Теги: Украина, Россия, Крым, резолюция, ПАСЕ, ОРДЛО
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