ПАСЕ приняла украинскую резолюцию о Крыме и ОРДЛО

07.07.2021 08:00

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию, которая осуждает продолжающуюся оккупацию Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также военные преступления российской власти, ее вооруженных сил и наемников на временно оккупированных украинских территориях. Об этом сообщил в Facebook глава делегации Украины, "слуга народа" Никита Потураев.

По его словам, это произошло "несмотря на яростное сопротивление российской делегации и делегаций стран, которые находятся под влиянием России".

Резолюция также осуждает попытки России, вопреки международному праву, заблокировать Керченский пролив и Азовское море.

"Надо отметить мощную и единодушную поддержку украинской резолюции делегациями всех стран Запада, но также и многих других стран, которые последовательно поддерживают Украину.

Несмотря на откровенный шантаж России, которая угрожала в случае поддержки украинской резолюции выйти из состава ПА ОБСЕ, делегации стран-сторонников Украины, так же, как и руководство Парламентской ассамблеи, проявили стойкость и единство", - заявил Потураев.