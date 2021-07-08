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Украина предложила странам НАТО испытать их разработки на Донбассе
Страны Альянса могут испытывать свои новейшие средства радиоэлектронной борьбы против российских систем РЭБ, которые Россия тестирует на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, и тем самым помочь Украине в противостоянии агрессору. Как сообщает Укринформ, об этом во время конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе сказал министр обороны Украины Андрей Таран.
«Мы предприняли определенные шаги по установлению систем предупреждения для контроля за ситуацией на море, под водой, в воздухе, но надо двигаться к дальнейшей помощи со стороны НАТО. Мы сможем предоставить штаб-квартире НАТО информацию, скажем так, для увеличения способности действовать и наблюдать странам Альянса на территории Украины. Также важно совместное получение информации, которую можно использовать против российской агрессии», - сказал Таран.
Он подчеркнул, что у Украины есть определенные пробелы в возможностях и способностях в противоракетной и противовоздушной защите, в сфере раннего предупреждения, а также возможностях на море.
Кроме того, глава оборонного ведомства напомнил, что Россия использует оккупированные территории как полигон для испытаний своих новейших разработок вооружения и военной техники, поэтому он призвал международных партнеров предоставлять Украине новейшие образцы радиоэлектронной борьбы, чтобы проверить их возможности в противостоянии российским разработкам.
Теги: Донбасс, НАТО, оборудование, испытания, Министерство обороны
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