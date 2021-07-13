В одном из отелей Геленджика произошел взрыв

13.07.2021 12:00

В гостинице "Азария" в Геленджике произошел взрыв, передает "РИА Новости".

"Произошел хлопок газовоздушной смеси. По предварительным данным, один погибший, трое пострадавших", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По информации МЧС России на месте происшествия повреждены остекление и внутренние конструкции первого этажа. Из здания были эвакуированы 50 человек - это постояльцы и сотрудники. Сейчас проводится разбор завалов.