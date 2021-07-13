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В одном из отелей Геленджика произошел взрыв

13.07.2021 12:00
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В одном из отелей Геленджика произошел взрыв

В гостинице "Азария" в Геленджике произошел взрыв, передает "РИА Новости".
"Произошел хлопок газовоздушной смеси. По предварительным данным, один погибший, трое пострадавших", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
По информации МЧС России на месте происшествия повреждены остекление и внутренние конструкции первого этажа. Из здания были эвакуированы 50 человек - это постояльцы и сотрудники. Сейчас проводится разбор завалов.



Теги: отель, взрыв, Геленджик
 
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