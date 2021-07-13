Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Зеленский и Меркель сделали заявления об урегулировании на Донбассе

13.07.2021 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский и Меркель сделали заявления об урегулировании на Донбассе

Все страны-участницы "нормандской четверки", кроме России, поддержали "Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений". В рамках их реализации выборы на Донбассе могут пройти еще до передачи Украине контроля над границей. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в Германии на совместном брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает Офис президента Украины.
"Я считаю, что это прекрасный проект, который готовила немецкая и французская стороны – "Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений". Украина поддержала этот проект. Он находится в Российской Федерации, и только Россия на сегодня не акцентировала шаги по завершению войны на Донбассе", - заявил Зеленский.
Президент Украины поблагодарил Германию и Францию за поддержку "нормандского формата".
Также он добавил, что рассчитывает на помощь США в урегулировании ситуации на Донбассе.
"Я действительно хотел бы, что бы США помогали нам в решении вопроса мирного урегулирования на Донбассе и деоккупации наших территорий. Если участники нормандского формата будут "за", а Украина точно поддерживает, или же это будет в другом формате - это уже вопрос переговоров и с Меркель. Я также буду на встрече с президентом США Джо Байденом и тоже буду поднимать этот вопрос", - сказал Зеленский.
В свою очередь Меркель заявила о медленном выполнении минских договоренностей и необходимости реализация "формулы Штайнмайера".
"Нам не хватает прогресса в минских соглашениях. Украина на линии разграничения открыла много КПВВ. К сожалению, так не поступили сепаратисты в Луганской и Донецкой областях. С другой стороны, нам нужна имплементация так называемой формулы Штайнмайера. Мы хотим достичь проведения выборов в этих регионах", - сказала Меркель на совместном брифинге с Зеленским.



Теги: Донбасс, Меркель, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх