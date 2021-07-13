Зеленский и Меркель сделали заявления об урегулировании на Донбассе

13.07.2021 09:00

Все страны-участницы "нормандской четверки", кроме России, поддержали "Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений". В рамках их реализации выборы на Донбассе могут пройти еще до передачи Украине контроля над границей. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в Германии на совместном брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает Офис президента Украины.

"Я считаю, что это прекрасный проект, который готовила немецкая и французская стороны – "Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений". Украина поддержала этот проект. Он находится в Российской Федерации, и только Россия на сегодня не акцентировала шаги по завершению войны на Донбассе", - заявил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил Германию и Францию за поддержку "нормандского формата".

Также он добавил, что рассчитывает на помощь США в урегулировании ситуации на Донбассе.

"Я действительно хотел бы, что бы США помогали нам в решении вопроса мирного урегулирования на Донбассе и деоккупации наших территорий. Если участники нормандского формата будут "за", а Украина точно поддерживает, или же это будет в другом формате - это уже вопрос переговоров и с Меркель. Я также буду на встрече с президентом США Джо Байденом и тоже буду поднимать этот вопрос", - сказал Зеленский.

В свою очередь Меркель заявила о медленном выполнении минских договоренностей и необходимости реализация "формулы Штайнмайера".

"Нам не хватает прогресса в минских соглашениях. Украина на линии разграничения открыла много КПВВ. К сожалению, так не поступили сепаратисты в Луганской и Донецкой областях. С другой стороны, нам нужна имплементация так называемой формулы Штайнмайера. Мы хотим достичь проведения выборов в этих регионах", - сказала Меркель на совместном брифинге с Зеленским.