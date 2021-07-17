Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Дания и Германия открывают границы для украинцев

17.07.2021 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Дания и Германия открывают границы для украинцев

Дания и Германия отменяют ограничения на въезд для украинцев. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об этом в своем Твиттере.
По его словам, Дания «открывается» для всех типов путешествий украинцев 17 июля, с 16.00. Для въезда необходимо иметь свежий отрицательный тест на коронавирус и сдать тест по прибытию.
Германия, которая с июня уже была открыта для полностью вакцинированных украинцев, с 18 июля отменяет все ограничения на въезд из Украины.
На въезде в эту страну нужно иметь отрицательный тест на коронавирус или свидетельство полной вакцинации или выздоровления
"Страна за страной восстанавливаем действие безвиза с ЕС", — отметил Кулеба.



Теги: Украина, Германия, Дания, туристы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх