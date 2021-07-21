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Основатель Amazon слетал в космос на своей ракете (ВИДЕО)
Основатель Amazon Джефф Безос в сопровождении своего брата Марка, 18-летнего нидерландца Оливера Дэмена и 82-летней летчицы Уолли Фанк поднялся на высоту более 100 километров над Землей и благополучно приземлился в Техасе, сообщает DW.
Корабль New Shepard принадлежащей Безосу компании Blue Origin вылетел с его ранчо в Техасе и преодолел условную границу между атмосферой Земли и космосом на высоте ста километров. Полет, который длился около 10 минут, был совершен в полностью автоматическом режиме.
В течение двух минут после старта скорость ракеты была доведена до более чем 3700 км/час, затем от нее отделилась капсула с пассажирами. В состоянии невесомости они могли на короткое время покинуть свои кресла. После этого было произведено торможение капсулы с помощью парашютов и она приземлилась в пустыне на западе Техаса. Ракета также совершила вертикальное приземление.
Теги: космос, туризм, Blue Origin, Джефф Безос
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