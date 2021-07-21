Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Основатель Amazon слетал в космос на своей ракете (ВИДЕО)

21.07.2021 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Основатель Amazon слетал в космос на своей ракете (ВИДЕО)

Основатель Amazon Джефф Безос в сопровождении своего брата Марка, 18-летнего нидерландца Оливера Дэмена и 82-летней летчицы Уолли Фанк поднялся на высоту более 100 километров над Землей и благополучно приземлился в Техасе, сообщает DW.
Корабль New Shepard принадлежащей Безосу компании Blue Origin вылетел с его ранчо в Техасе и преодолел условную границу между атмосферой Земли и космосом на высоте ста километров. Полет, который длился около 10 минут, был совершен в полностью автоматическом режиме.
В течение двух минут после старта скорость ракеты была доведена до более чем 3700 км/час, затем от нее отделилась капсула с пассажирами. В состоянии невесомости они могли на короткое время покинуть свои кресла. После этого было произведено торможение капсулы с помощью парашютов и она приземлилась в пустыне на западе Техаса. Ракета также совершила вертикальное приземление.



Теги: космос, туризм, Blue Origin, Джефф Безос
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх