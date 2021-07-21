У Путина назвали условие участия США и Британии в переговорах по Донбассу

21.07.2021 15:00

Российская Федерация не против присоединения к нормандскому формату по Донбассу других участников, в том числе США, Британии или Канады. Но для этого есть необходимое условие. Об этом заявил замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак в интервью изданию Politique Internationale, которое опубликовано на сайте посольства России во Франции, сообщает РБК-Украина.

По его словам, необходимости в модернизации нормандского формата на сегодня нет, поскольку не достаточно эффективно используется потенциал нынешних контактов между Украиной, Россией, Германией и Францией.

"Как уже отмечалось, у нас нет принципиальных возражений против подключения к действующим переговорным форматам новых участников, включая США, если речь идет о новых конструктивных идеях о мирном политическом урегулировании конфликта. Но если за таким участием и поддержкой Украины будет просматриваться поощрение военного разрешения конфликта, мы, конечно же, против", - отметил Козак.

В то же время он выразил уверенность, что новая администрация США может внести существенный вклад в восстановление мира.