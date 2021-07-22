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В Белом доме назвали дату встречи Байдена и Зеленского
22.07.2021 08:00
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским лидером Джо Байденом 30 августа. Об этом в среду, 21 июля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Громадське Телевидение.
По словам Псаки, визит Зеленского в Вашингтон покажет "несокрушимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму".
По словам пресс-секретаря Белого дома, президенты Украины и США обсудят сотрудничество в энергетическом секторе и усилия Киева в борьбе с коррупцией и внедрению реформ, "основанных на общих демократических ценностях".
Теги: Вашингтон, Владимир Зеленский, Джо Байден, встреча
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