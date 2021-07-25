- Стали известны темы встречи Зеленского и Байдена15:00
- В Белом доме назвали дату встречи Байдена и Зеленского08:00
- У Путина назвали условие участия США и Британии в переговорах по Донбассу15:00
- Основатель Amazon слетал в космос на своей ракете (ВИДЕО)11:00
- Кипр разрешил въезд туристам, вакцинированным CoronaVac09:00
- Зеленский в Грузии посетил линию соприкосновения с Абхазией16:00
- Дания и Германия открывают границы для украинцев11:00
- В одном из отелей Геленджика произошел взрыв12:00
- Зеленский и Меркель сделали заявления об урегулировании на Донбассе09:00
- Партия Санду одержала абсолютную победу на выборах в парламент Молдовы16:00
Стали известны темы встречи Зеленского и Байдена
Президенты США и Украины, Джо Байден и Владимир Зеленский, во время своей встречи в Вашингтоне в конце августа обсудят вопросы безопасности, включая энергетическую, и вопросы реформирования, в частности, правосудия. Об этом заявил временно поверенный в делах Украины Джордж Кент, пишет Суспільне.
"Есть три блока вопросов. Это проблемы безопасности, включающие различные виды российской агрессии против Украины, не только вопрос конвенциональной войны на Донбассе, но также агрессия в Черном море. Второй блок вопросов - энергетическая безопасность. Потом есть программа реформ, которая включает антикоррупционную и реформу правосудия, а также другие реформы институтов…", - рассказал Кент.
Он подчеркнул, что страна нуждается в "крепких, добропорядочных институтах, отвечающих интересам украинского народа".
Не менее важным являются и реформы правосудия.
"Недавно Верховная Рада приняла несколько ключевых законов, и это первый шаг в надежде создать полноценный сектор правосудия, который обеспечивает равенство и доступ", - отметил Кент.
Теги: Владимир Зеленский, Джо Байден, встреча, повестка
- В Белом доме назвали дату встречи Байдена и Зеленского
- У Зеленского прокомментировали слухи о его встрече с олигархами
- «Зеленский пообещал Западу сесть за стол переговоров с Путиным»: росСМИ взорвались от заявления кандидата в президенты Украины
- 200 тысяч евро: Роналду выложил баснословную сумму только ради одной встречи
- Байден пригласил Зеленского в Вашингтон
- Путин отказался от любых контактов с Зеленским: в Кремле официально назвали причину
- В Мариуполе отметили День Нептуна10:00
- В ГПСУ перечислили основания для пересечения границы жителями ОРДЛО без штрафа17:00
- На Луганщине 5 человек пострадали в аварии автобуса Станица Луганская - Харьков11:00
- Украинская делегация не будет вести переговоры по Донбассу в Минске10:00
- В прифронтовой Марьинке ранен местный житель17:00
- ВСУ озвучили потери на Донбассе за год перемирия16:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 23 июля по данным ГПСУ15:00
- Глава МИД Венгрии посетил линию разграничения на Донбассе10:00
- В "Дії" возобновили прием заявок от ВПЛ на льготную ипотеку09:00
- Хайди Грау подвела итоги заседания ТКГ08:00
- Стали известны темы встречи Зеленского и Байдена15:00
- "Шахтер" начал новый сезон с победы над "Ингульцом"13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 июля11:00
- В Мариуполе отметили День Нептуна10:00
- В Раде внесен законопроект о лишении гражданства за российский паспорт09:00
- В ГПСУ перечислили основания для пересечения границы жителями ОРДЛО без штрафа17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 июля15:00
- Российский "Первый канал" "вырезал" выход украинской сборной на открытии Олимпиады13:00
- На Луганщине 5 человек пострадали в аварии автобуса Станица Луганская - Харьков11:00
- Украинская делегация не будет вести переговоры по Донбассу в Минске10:00
- Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?14:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- Игровые автоматы на реальные деньги15:00
- Хронические болезни не помеха вакцинации17:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- Перерасчет пенсий. Что следует знать?17:00
- Что нужно знать о китайской вакцине CoronaVac?13:00
- На собственном примере. Истории о вакцинации от COVID-1917:00
- В ГПСУ перечислили основания для пересечения границы жителями ОРДЛО без штрафа
- Зеленский подписал закон об отмене "пограничных" штрафов для жителей ОРДЛО
- В ОРДО готовы трудоустроить свыше 19 000 граждан
- В Мариуполе с августа подорожает проезд в общественном транспорте
- Из-за непогоды в Донецкой и Луганской областях погибли два человека
- Украинская делегация не будет вести переговоры по Донбассу в Минске
- Хайди Грау подвела итоги заседания ТКГ
- В ТКГ договорились о допуске инспекторов МАГАТЭ в ОРДЛО
- В Раде внесен законопроект о лишении гражданства за российский паспорт
- ВСУ озвучили потери на Донбассе за год перемирия