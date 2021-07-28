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В МИД назвали страны, открытые для украинских туристов
На данный момент 124 страны мира открыли свои границы для путешествий украинских граждан в период пандемии коронавируса. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга.
"По состоянию на сегодня для граждан Украины открыты границы 124 стран мира. Это лето гораздо свободнее в плане путешествий, чем прошлое", - заявил Кулеба.
В частности, министр сообщил, что среди популярных туристических направлений уже открыты Албания, Болгария, Греция, Грузия, Доминиканская республика, Египет, Кипр, Куба, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Сейшельские острова, Таиланд, Тунис, Турция, Хорватия и Черногория.
Он добавил, что на европейском континенте для украинцев в целом открыты 26 стран, среди которых есть страны-члены Евросоюза и Великобритания.
"Мы будем и в дальнейшем работать над открытием стран для украинцев. Это абсолютно останется нашим приоритетом", - сказал Кулеба.
Также министр напомнил, что более подробную информацию по каждой отдельной стране украинцы могут найти на ресурсе МИД tripadvisor.mfa.gov.ua, где размещена интерактивная онлайн-карта путешествий по миру для украинцев на время распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Теги: Украина, туризм, МИД, COVID-19
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