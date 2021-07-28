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В России посадили на 10 лет двух "украинских шпионов"

28.07.2021 16:00
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В России посадили на 10 лет двух "украинских шпионов"

Ростовский областной суд приговорил к 9,5 и 10,5 годам колонии граждан РФ и Армении, которые якобы шпионили в пользу Украины. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы безопасности России.
"Суд вынес обвинительные приговоры гражданину РФ Денису Лобову и гражданину Республики Армения Арарату Хачатряну, причастным к осуществлению контрабандных поставок с территории Российской Федерации в Украину составляющего государственную тайну радиолокационного оборудования для зенитно-ракетных систем "С-300"", - говорится в сообщении.
Лобов осужден на 9 лет и 6 месяцев, а Хачатрян – на 10 лет и 5 месяцев колонии строгого режима.
Как отметили в ФСБ, Хачатрян и Лобов, якобы, действуя в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса, занимались собиранием сведений о так называемых клистронах, входящих в состав ЗРК С-300, и передачей конкретных образцов указанных изделий в Украину.
Приобретаемое радиоэлектронное оборудование Лобов якобы хранил в подвале своего дома, где производил предпродажную подготовку. А Хачатрян якобы организовывал незаконное перемещение клистронов в Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов якобы выступал ГК Укроборонпром.



Теги: Украина, Россия, шпионаж
 
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