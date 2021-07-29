Последние новости раздела
- В Турции лесные пожары добрались до Анталии (ВИДЕО)10:00
- В России посадили на 10 лет двух "украинских шпионов"16:00
- В МИД назвали страны, открытые для украинских туристов13:00
- Стали известны темы встречи Зеленского и Байдена15:00
- В Белом доме назвали дату встречи Байдена и Зеленского08:00
- У Путина назвали условие участия США и Британии в переговорах по Донбассу15:00
- Основатель Amazon слетал в космос на своей ракете (ВИДЕО)11:00
- Кипр разрешил въезд туристам, вакцинированным CoronaVac09:00
- Зеленский в Грузии посетил линию соприкосновения с Абхазией16:00
- Дания и Германия открывают границы для украинцев11:00
В Турции лесные пожары добрались до Анталии (ВИДЕО)
29.07.2021 10:00
В Турции на фоне сильной жары начались масштабные лесные пожары. Они охватили западное и южное побережье и добрались до курортной Анталии, передает LIGA.
Сообщается, что возгорание произошло в двух разных местах города Манавгат в турецкой провинции Анталия. Пожар уничтожил десятки гектаров леса, эвакуировали жителей пяти районов.
В регион отправили самолет, 19 вертолетов и 103 пожарных машины с 412 пожарными. Власти заявили, что усилия по борьбе с огнем не увенчались успехом. Однако вскоре стало известно, что пожар, который продвигался к заправочным станциям на шоссе Анталия-Алания, удалось сдержать.
Теги: Турция, пожар, Анталия
Читайте также:
- Минреинтеграции запустит бесплатные автобусы на КПВВ у линий разграничения с ОРДЛО и Крымом09:00
- В ОРДО учредили новую "государственную награду"14:00
- В ОРЛО анонсировали вакцинацию с завтрашнего дня "всех желающих"12:00
- В центре Донецка уже месяц не могут починить светофоры11:00
- ТКГ ушла на каникулы до конца лета09:00
- Завтра на КПВВ "Станица Луганская" заработает пункт вакцинации от COVID-1916:00
- В Седово четырех человек унесло в море на надувном матрасе15:00
- "ДНР" в понедельник пропустила по гумкоридору в Еленовке 576 человек14:00
- В ТКГ подвели итоги года режима "тишины" на Донбассе13:00
- В ОРЛО заявили об оказании денежной помощи 201 гражданину Украины12:00
- В Турции лесные пожары добрались до Анталии (ВИДЕО)10:00
- Минреинтеграции запустит бесплатные автобусы на КПВВ у линий разграничения с ОРДЛО и Крымом09:00
- Кабмин ужесточил правила въезда в Украину08:00
- Закон о коренных народах. Зачем он Украине?17:00
- В России посадили на 10 лет двух "украинских шпионов"16:00
- Кабмин не будет повышать цену на электроэнергию для населения с 1 августа15:00
- В ОРДО учредили новую "государственную награду"14:00
- В МИД назвали страны, открытые для украинских туристов13:00
- В ОРЛО анонсировали вакцинацию с завтрашнего дня "всех желающих"12:00
- В центре Донецка уже месяц не могут починить светофоры11:00
- Закон о коренных народах. Зачем он Украине?17:00
- Как уберечься от пищевых отравлений летом?13:00
- Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?14:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- Игровые автоматы на реальные деньги15:00
- Хронические болезни не помеха вакцинации17:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- Перерасчет пенсий. Что следует знать?17:00
- На КПП "Меловое" не пропускают с украинскими сертификатами о вакцинации
- Завтра в ОРДО ожидается поставка новейшей российской вакцины
- В ОРДО учредили новую "государственную награду"
- Семь бойцов ООС ранены в результате артобстрела боевиков
- ОБСЕ выявила военную технику боевиков в жилых районах на Донбассе
- В Седово четырех человек унесло в море на надувном матрасе
- В ОРЛО анонсировали вакцинацию с завтрашнего дня "всех желающих"
- В ОРЛО заявили об оказании денежной помощи 201 гражданину Украины
- Завтра на КПВВ "Станица Луганская" заработает пункт вакцинации от COVID-19
- На Луганщине сразу два показателя не соответствуют "зеленой" зоне карантина