В Турции лесные пожары добрались до Анталии (ВИДЕО)

29.07.2021 10:00

В Турции на фоне сильной жары начались масштабные лесные пожары. Они охватили западное и южное побережье и добрались до курортной Анталии, передает LIGA.

Сообщается, что возгорание произошло в двух разных местах города Манавгат в турецкой провинции Анталия. Пожар уничтожил десятки гектаров леса, эвакуировали жителей пяти районов.

В регион отправили самолет, 19 вертолетов и 103 пожарных машины с 412 пожарными. Власти заявили, что усилия по борьбе с огнем не увенчались успехом. Однако вскоре стало известно, что пожар, который продвигался к заправочным станциям на шоссе Анталия-Алания, удалось сдержать.