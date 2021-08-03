- Украина получила от МВФ подарок ко Дню Независимости16:00
- В Турции лесные пожары добрались до Анталии (ВИДЕО)10:00
- В России посадили на 10 лет двух "украинских шпионов"16:00
- В МИД назвали страны, открытые для украинских туристов13:00
- Стали известны темы встречи Зеленского и Байдена15:00
- В Белом доме назвали дату встречи Байдена и Зеленского08:00
- У Путина назвали условие участия США и Британии в переговорах по Донбассу15:00
- Основатель Amazon слетал в космос на своей ракете (ВИДЕО)11:00
- Кипр разрешил въезд туристам, вакцинированным CoronaVac09:00
- Зеленский в Грузии посетил линию соприкосновения с Абхазией16:00
Украина получила от МВФ подарок ко Дню Независимости
Международный валютный фонд (МВФ) утвердил выделение из резервных активов 650 млрд долларов. Из низ 2,7 млрд долларов предусмотрены для Украины. Об этом сообщает заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован в Facebook.
"Вечером 2 августа управляющие МВФ большинством голосов финально утвердили аллокации СПЗ на 650 млрд долларов, из которых Украина безвозмездно и безусловно получит более 2.7 млрд долларов", - написал Рашкован.
Решение о выделении денег вступит в силу 23 августа.
"Это хороший подарок для Украины, и мы его получим еще и к 30-летию независимости", - добавил Рашкован.
Специальные права заимствования (СПЗ) — резервное и платежное средство, эмитируется МВФ. Существует только в безналичной форме в виде записей на банковских счетах. В рамках эмиссии деньги получает на свой счет агент, который от имени страны управляет СПЗ. С точки зрения бухгалтерского учета для страны эти ресурсы будут активом, а не обязательством (т.е. не кредит) и увеличат золотовалютные резервы (ЗВР) страны на сумму эмиссии.
Теги: Украина, МВФ, День Независимости
- СБУ нейтрализовала на Луганщине группировку пророссийских провокаторов12:00
- В ОБСЕ назвали количество пострадавших мирных жителей за время режима тишины на Донбассе10:00
- СБУ предъявила обвинение главарю боевиков Безлеру08:00
- В РФ настаивают на проведении следующего заседания ТКГ в Минске16:00
- Автобусы из ОРДО сломались по дороге в Крым12:00
- Правозащитники назвали количество оштрафованных за выезд из ОРДЛО через Россию08:00
- В ОРЛО с сегодняшнего дня отменяется комендантский час09:00
- Украинский воин получил осколочное ранение на Донбассе08:00
- В ОРДО опубликовали рейтинг крупнейших работодателей17:00
- В Донецкой области произошел взрыв на шахте13:00
- Украина получила от МВФ подарок ко Дню Независимости16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 августа14:00
- СБУ нейтрализовала на Луганщине группировку пророссийских провокаторов12:00
- В ОБСЕ назвали количество пострадавших мирных жителей за время режима тишины на Донбассе10:00
- СБУ предъявила обвинение главарю боевиков Безлеру08:00
- В Эстонии создали назальный спрей от коронавируса18:00
- В РФ настаивают на проведении следующего заседания ТКГ в Минске16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 августа14:00
- Автобусы из ОРДО сломались по дороге в Крым12:00
- На мариупольском пляже пройдет масштабный музыкальный фестиваль10:00
- «За» и «против» легализации медицинского каннабиса17:00
- Закон о коренных народах. Зачем он Украине?17:00
- Как уберечься от пищевых отравлений летом?13:00
- Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?14:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- Игровые автоматы на реальные деньги15:00
- Хронические болезни не помеха вакцинации17:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- В ОРДО опубликовали рейтинг крупнейших работодателей
- В Донецкой области произошел взрыв на шахте
- Правозащитники назвали количество оштрафованных за выезд из ОРДЛО через Россию
- В ОРЛО с сегодняшнего дня отменяется комендантский час
- Автобусы из ОРДО сломались по дороге в Крым
- Данилов рассказал об итогах заседания СНБО в Краматорске
- Более 670 человек прошли через гумкоридор под Донецком 30 июля
- Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа
- Народный синоптик рассказал о погоде в августе
- В РФ настаивают на проведении следующего заседания ТКГ в Минске