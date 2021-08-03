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Украина получила от МВФ подарок ко Дню Независимости

03.08.2021 16:00
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Украина получила от МВФ подарок ко Дню Независимости

Международный валютный фонд (МВФ) утвердил выделение из резервных активов 650 млрд долларов. Из низ 2,7 млрд долларов предусмотрены для Украины. Об этом сообщает заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован в Facebook.
"Вечером 2 августа управляющие МВФ большинством голосов финально утвердили аллокации СПЗ на 650 млрд долларов, из которых Украина безвозмездно и безусловно получит более 2.7 млрд долларов", - написал Рашкован.
Решение о выделении денег вступит в силу 23 августа.
"Это хороший подарок для Украины, и мы его получим еще и к 30-летию независимости", - добавил Рашкован.
Специальные права заимствования (СПЗ)  — резервное и платежное средство, эмитируется МВФ. Существует только в безналичной форме в виде записей на банковских счетах. В рамках эмиссии деньги получает на свой счет агент, который от имени страны управляет СПЗ. С точки зрения бухгалтерского учета для страны эти ресурсы будут активом, а не обязательством (т.е. не кредит) и увеличат золотовалютные резервы (ЗВР) страны на сумму эмиссии.



Теги: Украина, МВФ, День Независимости
 
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