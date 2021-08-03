Украина получила от МВФ подарок ко Дню Независимости

03.08.2021 16:00

Международный валютный фонд (МВФ) утвердил выделение из резервных активов 650 млрд долларов. Из низ 2,7 млрд долларов предусмотрены для Украины. Об этом сообщает заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован в Facebook.

"Вечером 2 августа управляющие МВФ большинством голосов финально утвердили аллокации СПЗ на 650 млрд долларов, из которых Украина безвозмездно и безусловно получит более 2.7 млрд долларов", - написал Рашкован.

Решение о выделении денег вступит в силу 23 августа.

"Это хороший подарок для Украины, и мы его получим еще и к 30-летию независимости", - добавил Рашкован.

Специальные права заимствования (СПЗ) — резервное и платежное средство, эмитируется МВФ. Существует только в безналичной форме в виде записей на банковских счетах. В рамках эмиссии деньги получает на свой счет агент, который от имени страны управляет СПЗ. С точки зрения бухгалтерского учета для страны эти ресурсы будут активом, а не обязательством (т.е. не кредит) и увеличат золотовалютные резервы (ЗВР) страны на сумму эмиссии.