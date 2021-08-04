- Швейцария открыла границу для украинцев14:00
- Украина получила от МВФ подарок ко Дню Независимости16:00
- В Турции лесные пожары добрались до Анталии (ВИДЕО)10:00
- В России посадили на 10 лет двух "украинских шпионов"16:00
- В МИД назвали страны, открытые для украинских туристов13:00
- Стали известны темы встречи Зеленского и Байдена15:00
- В Белом доме назвали дату встречи Байдена и Зеленского08:00
- У Путина назвали условие участия США и Британии в переговорах по Донбассу15:00
- Основатель Amazon слетал в космос на своей ракете (ВИДЕО)11:00
- Кипр разрешил въезд туристам, вакцинированным CoronaVac09:00
Швейцария открыла границу для украинцев
Для украинцев со 2 августа 2021 года сняли ограничение на въезд в Швейцарию. Об этом сообщает МИД Украины.
При въезде в Швейцарию необходимо предъявить:
сертификат о полном курсе вакцинации (если после получения последней дозы прошло 14 дней). Перечень признанных в Швейцарии в настоящее время вакцин: Pfizer / BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty® / Tozinameran), Moderna (mRNA-1273 / Spikevax / COVID-19 vaccine Moderna), AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria® / Covishield™), Janssen / Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S), Sinopharm / BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell)), Sinovac (CoronaVac)
или отрицательный результат ПЦР-теста (тест необходимо сделать максимум за 72 часа до въезда)
или отрицательный результат быстрого теста на антигены (тест необходимо сделать максимум за 48 часов до въезда)
или подтверждение, что вы болели COVID-19 в течение последних шести месяцев и выздоровели.
Для прибывших в Швейцарию из регионов с опасными вариантами вируса и находившихся на территории этих регионов более десяти дней и не привитых предусмотрен десятидневный карантин.
При этом лицам, которые путешествуют в Швейцарию самолетом, следует заблаговременно заполнить въездную онлайн-форму.
Теги: Украина, Швейцария, граница, туристы, COVID-19
- В Киеве готовятся к серьезному шагу по Крыму - украинцы встревожены
- В аэропортах Донецка, Львова и "Жулянах" установят биометрические сканеры
- Россия может готовиться к наступлению на Донбассе: Муженко рассказал о настораживающей активности российских войск непосредственно у украинской границы
- Минобороны РФ: Российские «Буки» никогда не пересекали границу Украины
- Что произойдет с закрытым участком российско-украинской границы
- В Волновахе ураган повредил новый стадион12:00
- В оккупированном Донецке автомобиль разбил киоск на остановке10:00
- СБУ нейтрализовала на Луганщине группировку пророссийских провокаторов12:00
- В ОБСЕ назвали количество пострадавших мирных жителей за время режима тишины на Донбассе10:00
- СБУ предъявила обвинение главарю боевиков Безлеру08:00
- В РФ настаивают на проведении следующего заседания ТКГ в Минске16:00
- Автобусы из ОРДО сломались по дороге в Крым12:00
- Правозащитники назвали количество оштрафованных за выезд из ОРДЛО через Россию08:00
- В ОРЛО с сегодняшнего дня отменяется комендантский час09:00
- Украинский воин получил осколочное ранение на Донбассе08:00
- Швейцария открыла границу для украинцев14:00
- Экс-воин "Айдара" пытался взорвать Кабмин13:00
- В Волновахе ураган повредил новый стадион12:00
- В оккупированном Донецке автомобиль разбил киоск на остановке10:00
- "Шахтер" обыграл "Генк" в первом матче квалификации ЛЧ-2021/22 (ВИДЕО)08:00
- Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-1918:00
- Украина получила от МВФ подарок ко Дню Независимости16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 августа14:00
- СБУ нейтрализовала на Луганщине группировку пророссийских провокаторов12:00
- В ОБСЕ назвали количество пострадавших мирных жителей за время режима тишины на Донбассе10:00
- Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-1918:00
- «За» и «против» легализации медицинского каннабиса17:00
- Закон о коренных народах. Зачем он Украине?17:00
- Как уберечься от пищевых отравлений летом?13:00
- Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?14:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- Игровые автоматы на реальные деньги15:00
- Хронические болезни не помеха вакцинации17:00
- Правозащитники назвали количество оштрафованных за выезд из ОРДЛО через Россию
- В ОРЛО с сегодняшнего дня отменяется комендантский час
- Автобусы из ОРДО сломались по дороге в Крым
- Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа
- Народный синоптик рассказал о погоде в августе
- В РФ настаивают на проведении следующего заседания ТКГ в Минске
- СБУ предъявила обвинение главарю боевиков Безлеру
- Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-19
- СБУ нейтрализовала на Луганщине группировку пророссийских провокаторов
- Украина получила от МВФ подарок ко Дню Независимости