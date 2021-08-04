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В Ростовской области ужесточили антиковидные ограничения
Губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев подписал постановление, ужесточающее антиковидные ограничения в регионе. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.
Согласно документу, с 4 августа вводится обязательное условие для посещения ряда организаций и учреждений, включая МФЦ, отделения почты, социальные фонды, фитнес-клубы, спортзалы и организации общественного питания, в том числе летние веранды. Чтобы посетить их лично, потребуется показать один из трех документов: сертификат о вакцинации от COVID-19, либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, либо документ о перенесенном в течение предыдущих шести месяцев заболевании, вызванном ковидом. При этом ПЦР-тест действует только в течение трех дней, а ограничения по документам не распространяются на детей до 18 лет.
Кроме того, один из документов нужен будет и при заселении в общежитие – как совершеннолетним студентам, так и сотрудникам образовательных организаций.
Постановление устанавливает также ограничение на физкультурные и спортивные мероприятия, которые теперь разрешены только для совершеннолетних участников при наличии одной из трех справок. Зрители на них не будут допускаться.
Заполняемость зрительных залов в кинотеатрах, театрах и на концертах в закрытых помещениях теперь не может превышать 30%. Запрещены также концерты в помещениях без посадочных мест.
В такси и общественном транспорте можно будет ездить исключительно в лицевой маске или респираторе, а пассажиры без средств защиты допускаться к перевозкам не будут.
Ряд ограничений касается предоставления медицинских услуг. Так, в медучреждениях не будут проводиться профосмотры и диспансеризация, а также плановая госпитализация и оказание плановой медпомощи, которая может быть отсрочена без угрозы жизни и здоровью пациентов.
При этом, в постановлении отдельно прописаны случаи, когда медпомощь будет оказана. Это курсовое и программное лечение, высокотехнологичная помощь и помощь по профилям: психиатрия, фтизиатрия, наркология и ВИЧ-инфекция, а также допобследования по призыву.
Теги: карантин, ограничение, Ростовская область, COVID-19
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