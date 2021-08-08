Жителям ОРДО разрешили ездить в Ростовскую область без COVID-сертификатов

08.08.2021 11:00

Несмотря на рост заболеваний коронавирусом, для жителей ОРДО отменили сертификат о вакцинации, документ о перенесенном заболевании либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, для поездок "по делам" в Ростовскую область. Об этом заявила в своем Телеграм-канале так называемая "депутат народного совета" Анастасия Селиванова.

"По информации Правительства Ростовской области с 7 августа в Ростовской области для получения государственных и муниципальных услуг в МФЦ заявителям не потребуется представлять сертификат о вакцинации, документ о перенесенном заболевании либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19", - сообщила она.



