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Жителям ОРДО разрешили ездить в Ростовскую область без COVID-сертификатов
08.08.2021 11:00
Несмотря на рост заболеваний коронавирусом, для жителей ОРДО отменили сертификат о вакцинации, документ о перенесенном заболевании либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, для поездок "по делам" в Ростовскую область. Об этом заявила в своем Телеграм-канале так называемая "депутат народного совета" Анастасия Селиванова.
"По информации Правительства Ростовской области с 7 августа в Ростовской области для получения государственных и муниципальных услуг в МФЦ заявителям не потребуется представлять сертификат о вакцинации, документ о перенесенном заболевании либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19", - сообщила она.
Теги: Россия, Донбасс, ОРДО, COVID-19
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