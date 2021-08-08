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Жителям ОРДО разрешили ездить в Ростовскую область без COVID-сертификатов

08.08.2021 11:00
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Жителям ОРДО разрешили ездить в Ростовскую область без COVID-сертификатов

Несмотря на рост заболеваний коронавирусом, для жителей ОРДО отменили сертификат о вакцинации, документ о перенесенном заболевании либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, для поездок "по делам" в Ростовскую область. Об этом заявила в своем Телеграм-канале так называемая "депутат народного совета" Анастасия Селиванова.
"По информации Правительства Ростовской области с 7 августа в Ростовской области для получения государственных и муниципальных услуг в МФЦ заявителям не потребуется представлять сертификат о вакцинации, документ о перенесенном заболевании либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19", - сообщила она.



Теги: Россия, Донбасс, ОРДО, COVID-19
 
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