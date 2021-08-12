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В РФ новый антирекорд суточной смертности от COVID

12.08.2021 16:00
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В РФ новый антирекорд суточной смертности от COVID

В России за день зафиксировали 21 932 новых случая коронавируса, при этом скончались 808 человек - рекордная смертность для страны с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба в четверг, 12 августа.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 21 тыс. 932 в 85 регионах, в том числе выявлено активных 1 тыс. 773 (8,1%) без клинических проявлений", - сказано в сообщении.
Прежде максимум смертей был зафиксирован 16 июля - 799, такое же число скончавшихся было накануне в среду. При этом больше всего умерших в Москве - 56, в Санкт-Петербурге - 48, в Краснодарском крае - 32.
В частности, в Москве 2294 новых случая COVID-19, 3329 пациентов выздоровели после болезни. В Санкт-Петербурге за сутки выявлен 1801 новый случай, а в Московской области - 1143.
С начала пандемии в России зарегистрирован 6 534 791 случай коронавируса, 168 049 умерших и 5 828 972 выписанных.



Теги: Россия, смертность, рекорд, COVID-19
 
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