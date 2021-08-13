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В России взорвался автобус с пассажирами

13.08.2021 10:00
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В России взорвался автобус с пассажирами

В российском Воронеже прогремел взрыв в пассажирском автобусе ПАЗ - пострадали более десяти человек. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 12 августа.
По информации источника агентства в правоохранительных органах, в результате взрыва пострадали 12 человек. Двое из них доставлены в горбольницу, двое - в ожоговый центр.
"На место выехали семь бригад скорых, одного человека с ампутацией конечности отправили в больницу скорой медицинской помощи", - заявил собеседник агентства.
Автобус сгорел полностью. Теперь силовики выясняют причины и обстоятельства инцидента.



Теги: Россия, Воронеж, автобус, взрыв
 
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