В России взорвался автобус с пассажирами

13.08.2021 10:00

В российском Воронеже прогремел взрыв в пассажирском автобусе ПАЗ - пострадали более десяти человек. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 12 августа.

По информации источника агентства в правоохранительных органах, в результате взрыва пострадали 12 человек. Двое из них доставлены в горбольницу, двое - в ожоговый центр.

"На место выехали семь бригад скорых, одного человека с ампутацией конечности отправили в больницу скорой медицинской помощи", - заявил собеседник агентства.

Автобус сгорел полностью. Теперь силовики выясняют причины и обстоятельства инцидента.