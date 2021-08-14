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Наводнения в Турции унесли жизни 38 человек

14.08.2021 13:00
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Наводнения в Турции унесли жизни 38 человек

Наводнения на Черноморском побережье Турции привели к гибели по меньшей мере 38 человек. Продолжаются поиски людей, пропавших без вести. Об этом сообщает в пятницу телеканал TRT, передает ТСН.
"Мы на государственном уровне сделаем все, что в наших силах, и восстанем из пепла. Мы не сможем вернуть людей, которых мы потеряли, но у нашего государства есть средства и силы, чтобы выплатить компенсации тем, кто потерял близких", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По прогнозам синоптиков, дожди на севере Турции продлятся до конца недели.



Теги: Турция, жертвы, наводнение
 
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