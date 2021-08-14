Наводнения в Турции унесли жизни 38 человек

14.08.2021 13:00

Наводнения на Черноморском побережье Турции привели к гибели по меньшей мере 38 человек. Продолжаются поиски людей, пропавших без вести. Об этом сообщает в пятницу телеканал TRT, передает ТСН.

"Мы на государственном уровне сделаем все, что в наших силах, и восстанем из пепла. Мы не сможем вернуть людей, которых мы потеряли, но у нашего государства есть средства и силы, чтобы выплатить компенсации тем, кто потерял близких", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По прогнозам синоптиков, дожди на севере Турции продлятся до конца недели.