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В России арестовали беглого "министра ДНР"

18.08.2021 14:00
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В России арестовали беглого "министра ДНР"

Пресненский суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему "министру" самопровозглашенной "ДНР" Александру Тимофееву, сообщает Коммерсант.
Представителя квазиреспублики вместе с бывшим советником экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, а сейчас бизнесменом Игорем Сосновским обвинили в попытке мошенничества на $5 миллионов.
По версии следствия, подозреваемые обещали бывшему главе Рэйлтрансхолдинга Сергею Шпаку за $5 млн добиться закрытия уголовного дела о хищении около 1,8 миллиардов рублей у компании ВЭБ-лизинг.
Тимофеев сбежал в Россию после гибели главы "ДНР" Александра Захарченко. В квазиреспублике он занимал посты "министра доходов и сборов" и исполнял обязанности "заместителя председателя совета министров". Уголовное дело в отношении него и Сосновского по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ) 27 апреля 2021 года возбудило второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве. Сейчас суд продлил следствие до 27 октября.
В ходе предварительного следствия установлено, что в 2020 году Тимофеев и Сосновский через мессенджер Telegram связались со скрывающимся от следствия за границей РФ Шпаком и предложили помощь в решении его проблем.
На первом этапе они за $500 тысяч обещали обеспечить передачу уголовного дела Шпака из следственных органов МВФ в ФСБ, а на втором этапе за $4,5 млн - прекращение уголовного дела против Шпака, перевод его в свидетели и снятие с международного розыска.
С осени по весну подельники несколько раз встречались с представителями Шпака в ресторанах для обсуждения деталей. Однако сам Шпак на каком-то этапе заподозрил, что его хотят обмануть, и обратился через своего представителя в ФСБ. После этого "переговоры" проходили под контролем оперативников.
27 апреля представитель Шпака встретился с Сосновским в ресторане и передал помеченные $15 тыс. и муляж $485 тыс. В момент получения денег Сосновский был задержан, а после – и Тимофеев.
На следствии "экс-министр" вину не признал, а его подельник Сосновский полностью согласился со следствием, признал вину и дал показания на напарника, подтвердив их на очной ставке.



Теги: министр, суд, СИЗО, ДНР
 
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