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Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты

19.08.2021 17:00
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Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты

Украинские COVID-сертификаты будут приниматься в странах Евросоюза с 20 августа, сообщает пресс-служба Еврокомиссии в четверг, 19 августа.
Вместе с украинскими сертификатами одобрены турецкие и северо-македонские.
"Это означает, что эти страны будут подключены к системе ЕС, и что COVID-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной, будут приниматься в ЕС с завтрашнего дня на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС", - говорится в сообщении.
В свою очередь, Украина, Северная Македония и Турция согласились принять цифровой COVID-сертификат ЕС.



Теги: Украина, сертификат, Евросоюз, COVID-19
 
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