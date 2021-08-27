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Зеленский опоздал на парад в Кишеневе

27.08.2021 15:00
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Зеленский опоздал на парад в Кишеневе

Военный парад по случаю 30-й годовщины независимости Молдовы в Кишиневе начался без президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Корреспондент.net.
Начало парада отложили на час из-за задержки в прибытии Зеленского и президента Румынии Клауса Йоханниса. Самолет украинского президента не смог приземлиться в Кишиневе из-за непогоды и вернулся в аэропорт Одессы. После дозаправки он все же вылетел.
Как сообщает Офис президента, Зеленский все же прибыл в Молдову. А трансляция парада свидетельствует, что он присоединился к мероприятию уже в самом его конце.
Также в празднествах участвует президент Польши Анджей Дуда.



Теги: парад, опоздание, Зеленский, Кишенев
 
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